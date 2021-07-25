UNESCO’nun listesine alınan deniz feneri 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenecek olan deniz feneri, İspanya’da yer alan antik döneme ait ‘‘Tower of Hercules’’dan sonra UNESCO Dünya Mirası Listesine giren ikinci deniz feneri oldu.

Cumartesi günü bildirilen karar kapsamında, Dünya Mirası Listesi’ne giren Cordouan Deniz Feneri 16.yüzyılın sonunda inşa edildi.

Fransa'da Gironde Halici'nin ağzına yakın ve denizde 7 kilometre uzaklıkta bulunan aktif deniz feneri dünyanın en yüksek onuncu "geleneksel deniz feneri" unvanına sahipken Fransa’nın da en eski deniz feneri olarak biliniyor.

Cordouan Deniz Feneri, mühendis Louis de Foix tarafından tasarlandı daha sonra ise 18.yüzyılın sonlarında mühendis Joseph Teulere tarafından biçimi değiştirildi.

Dünya Mirası Komitesi, deniz fenerini "Denizcilik sinyalizasyonunun bir şaheseri" olarak nitelendirerek, fenerlerin denizcilik tarihindeki önemine ve mimari ve teknolojinin birleşiminin önemli bir bileşenini temsil ettiğini vurguladı.

Mimari biçimini geç Rönesans dönemindeki Maniyerizm adlı üslupçuluk akımından alan deniz feneri aynı zamanda Fransa’nın École Nationale des Ponts et Chaussées mühendislik okulunun özel mimari etkisi altında inşa edildi.

Görsel: Fransa Kültür Bakanlığı