Fransa: Rusya SWIFT'ten çıkarılsın

AA

Son dakika haberler... Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Avrupa ülkeleri arasında Rusya'nın bu sistemden çıkarılması konusunda çekincelerin olduğunu, Fransa'nın ise bu ülkeler içinde yer almadığını ve Rusya'nın bu sistemden çıkarılmasından yana olduklarını belirtti.

Le Maire, Fransa'nın AB dönem başkanlığını üstlendiği için diğer ülkelerin görüşlerini dikkate aldığını kaydetti.

Bu konuyu AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası ile değerlendireceklerini ifade eden Le Maire, bunun kararının gelecek saatlerde alınacağını, Avrupalı ülkeler arasında mutabakat oluşması gerektiğini söyledi.

Le Maire, Rusya'yı yaptırımlarla ekonomik ve politik olarak zayıflatmak istediklerini belirtti.

İNGİLTERE'DEN DE YAPTIRIM

ATO üyelerini, Putin'in hırslarının burada bitmeyebileceği ve bunun küresel sonuçları olan Avrupa-Atlantik krizi olduğu konusunda uyaran Johnson, liderleri Putin ve rejimine azami acıyı yaşatmak için finansal iletişim sistemine (SWIFT) karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Johnson'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Johnson, NATO liderlerine, Ukrayna'yı bir felaketin sardığını ve Putin'in Soğuk Savaş sonrası düzeni bozmak için intikamcı bir misyonla meşgul olduğunu belirtti.

"DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

NATO üyelerini, Putin'in hırslarının burada bitmeyebileceği ve bunun küresel sonuçları olan Avrupa-Atlantik krizi olduğu konusunda uyaran Johnson, liderleri Putin ve rejimine azami acıyı yaşatmak için finansal iletişim sistemine (SWIFT) karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Johnson, İngiltere'nin dün açıkladığı yaptırım paketine ek olarak ülkesinin, Putin ve Lavrov'a yakında yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dünyanın, Putin'in bu saldırganlık eyleminde başarısız olacağından emin olması gerektiğini dile getiren Johnson, Ukrayna'nın güçlü bir direniş gösterdiğinin altını çizdi.

Boris Johnson, bu eylemden sonra Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek konuşmasında, İngiltere'nin doğu kanadında NATO'ya yaptığı yeni teklifin ayrıntılarını özetledi.

Ülkesinin, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın, İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden NATO'ya askeri destekte daha ileri gitme talebine hazır olduğunu söyleyen Johnson, NATO'nun Avrupa güvenliğinin geleceğinde önceliğe sahip olması gerektiğini ve şimdi güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.