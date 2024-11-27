Fransa ve ABD, ateşkese tam uyulması için çalışacak

Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, haftalardır süren yoğun diplomatik çabaların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden'in, İsrail ile Lübnan'ın bir ateşkesi kabul ettiğini duyurduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bugün yapılan (ateşkes) açıklaması, Lübnan'daki çatışmaların son bulmasını ve İsrail'i, Hizbullah ve Lübnan'da faaliyet gösteren diğer terör örgütlerinin oluşturduğu tehditten korumayı sağlayacak." değerlendirmesi yer aldı.

Bu ateşkesin, bölgede kalıcı sükunetin yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları oluşturacağı ve İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'tın her iki tarafında yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmesine olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD ve Fransa, bu anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve hayata geçirilmesini sağlamak için İsrail ve Lübnan'la birlikte çalışacak. ABD ve Fransa, bu savaşın yeni bir şiddet döngüsüne neden olmaması için kararlılıklarını sürdürüyor."