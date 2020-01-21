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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa'nın dijital ürünlere vergi getirme planı konusunda "çok başarılı bir görüşme" yaptıklarını ve iki ülkenin gümrük vergilerindeki artışları engellemek için beraber çalışacaklarını açıkladı.

Bir Fransız diplomatın verdiği bilgiye göre, Macron ve Trump olası bir gümrük vergisi savaşını 2020'nin sonuna erteleme konusunda mutabık kaldılar ve dijital vergisi ile ilgili görüşmelere o dönemde yapılacak OECD toplantısında devam etmeyi kararlaştırdılar.

YÜZDE 3 VERGİ GETİRMİŞTİ

Fransız diplomatın verdiği bilgiye göre, "Trump ve Macron bu yıl sonuna kadar müzakerelere fırsat tanıma konusunda anlaştılar. Bu süre içerisinde art arda gümrük vergileri gelmeyecek." Fransa geçen yıl Temmuz ayında aldığı bir kararla Fransa'daki hasılatı 25 milyon Euro'dan (28 milyon dolar) fazla olan ve dünya çapındaki hasılatı 750 milyon Euro'dan fazla olan şirketlerin Fransa'daki dijital hizmetlerden elde ettikleri hasılatlara yüzde 3 oranında vergi getirme kararı almıştı. Washington ise bunun üzerine Fransız ürünlerine vergi koyma tehdidinde bulunmuştu.

Fransız yetkililer ise OECD kapsamında dijital vergilendirme ile ilgili yapılan herhangi bir anlaşmanın derhal o alandaki Fransız vergilerini hükümsüz kılacağını defalarca belirtmişlerdi. Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamada ise, Trump ve Macron'un dijital hizmetler vergisi konusundaki görüşmelerin başarıyla tamamlanmasını önemli gördükleri belirtilmişti.