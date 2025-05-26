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        Haberler Dünya Fransız first lady Brigitte'den kocası Emmanuel Macron'a tokat | Dış Haberler

        Fransız first lady Brigitte'den kocası Emmanuel Macron'a tokat

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi first lady Brigitte Macron, eşine makam uçağının kapısında tokat attı. Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'a attığı tokat kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:30
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        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
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        Vietnam'a resmi ziyarette bulunmak için ülkeye giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi first lady Brigitte Macron arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

        Uçaktan inmeleri için gazeteci ve bürokrat heyetinin beklediği sırada Brigitte Macron'un eşine tokat attığı görülürken, kameraları fark eden Emmanuel Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verdi.

        İkili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmediği görüldü.

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