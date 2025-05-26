Fransız first lady Brigitte'den kocası Emmanuel Macron'a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi first lady Brigitte Macron, eşine makam uçağının kapısında tokat attı. Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'a attığı tokat kameralara yansıdı.
Vietnam'a resmi ziyarette bulunmak için ülkeye giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi first lady Brigitte Macron arasındaki tartışma kameralara yansıdı.
Uçaktan inmeleri için gazeteci ve bürokrat heyetinin beklediği sırada Brigitte Macron'un eşine tokat attığı görülürken, kameraları fark eden Emmanuel Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verdi.
İkili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmediği görüldü.