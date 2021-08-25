AİHM'den Fransız itfaiyecilere ret 0:00 / 0:00

AA

AİHM'den yapılan açıklamada, profesyonel ve gönüllü 672 Fransız itfaiyecinin Covid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, "başvuranlar onarılamaz zarar riskine maruz kaldığında acil prosedürle mahkemeye başvurmasına imkan tanıyan" 39. maddesine dayanarak mahkemeye başvurduğu hatırlatıldı.

Mahkemenin 7 yargıcının dün konuyu görüştüğü aktarılan açıklamada, yargıçların "yaşam hakkı" ve "aile ve özel hayat" haklarına yönelik ihlalleri gerekçe gösteren itfaiyecilerin başvurusunun 39. maddenin kapsamına girmediğine karar verdiği ifade edildi.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Covid-19 ile mücadele yasası kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Covid-19 aşı zorunluğu getirilmişti.

Karşı çıkanların "sağlık diktatörlüğü" olarak eleştirildiği yasa kapsamına getirilen sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Covid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.