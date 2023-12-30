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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransız kaleci Lloris, Los Angeles FC'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Fransız kaleci Lloris, Los Angeles FC'ye transfer oldu

        Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:39
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız file bekçisi ile 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        2012 yılından beri oynadığı Tottenham'da 9 yıl kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi.

        Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 37 yaşındaki Lloris, 20 kezle Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kaleci ünvanını elinde bulunduruyor.

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