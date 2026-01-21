Habertürk
        Fransız lider Macron, Davos'ta neden güneş gözlüğü takıyor?

        Fransız lider Macron, Davos'ta neden güneş gözlüğü takıyor?

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos Zirvesi'nde kritik açıklamalar yaptı ancak açıklamaları kadar konuşma sırasında aynalı bir güneş gözlüğü takması da konuşmaya damga vurdu. Fransız basını, Macron'un iç mekanda güneş gözlüğü takmasının nedeninin gözlerindeki bir sorun nedeniyle olduğunu duyurdu.

        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:37
        Macron neden iç mekanda güneş gözlüğü taktı?
        Salı günü Davos Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma önerisine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama tehdidini sert bir şekilde kınayarak dikkatleri üzerine çekti.

        Ancak Macron'un konuşmasının bir başka yönü de ilgi çekiciydi: gözlük seçimi.

        Fransız lider, Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine hitap ederken, iç mekanda çarpıcı bir çift mavi yansıtıcı aviator güneş gözlüğü taktı.

        Macron konuşması sırasında bu aksesuarın nedenini açıklamasa da, Fransız basını bunu devam eden bir sağlık sorununa bağladı.

        Geçen hafta, güney Fransa'da düzenlenen bir askeri etkinlikte kırmızı gözlerle görünen Macron, bir ara benzer bir güneş gözlüğü takmıştı.

        Askerlere hitap eden Macron, "Tamamen iyi huylu. Gözümün çirkin görünüşünü lütfen bağışlayın" demişti.

        Fransız basını, Macron'un gözünde kan damarı yırtılması sonucu subkonjonktival kanama meydana geldiğini bildirdi.

        Bu durum zararsız ve ağrısız. Görmeyi etkilemiyor. Ayrıca genellikle iki hafta içinde geçmesi nedeniyle göze kalıcı bir zarar vermiyor.

