Fransız lider Macron, Davos'ta neden güneş gözlüğü takıyor?

Salı günü Davos Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma önerisine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama tehdidini sert bir şekilde kınayarak dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Macron'un konuşmasının bir başka yönü de ilgi çekiciydi: gözlük seçimi.

Fransız lider, Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine hitap ederken, iç mekanda çarpıcı bir çift mavi yansıtıcı aviator güneş gözlüğü taktı.

Macron konuşması sırasında bu aksesuarın nedenini açıklamasa da, Fransız basını bunu devam eden bir sağlık sorununa bağladı.

Geçen hafta, güney Fransa'da düzenlenen bir askeri etkinlikte kırmızı gözlerle görünen Macron, bir ara benzer bir güneş gözlüğü takmıştı.

Askerlere hitap eden Macron, "Tamamen iyi huylu. Gözümün çirkin görünüşünü lütfen bağışlayın" demişti.

Fransız basını, Macron'un gözünde kan damarı yırtılması sonucu subkonjonktival kanama meydana geldiğini bildirdi.