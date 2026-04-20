        Fransız oyuncu Nathalie Baye hayatını kaybetti

        Fransız oyuncu Nathalie Baye hayatını kaybetti

        Fransız sinemasının önemli isimlerinden Nathalie Baye, 77 yaşında hayata veda etti. Baye'nin demansa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Fransız sinemasının Oscar'ı sayılan Cesar Ödülleri'ni dört kez kazanan Nathalie Baye, hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesi, Nathalie Baye'nin Paris'teki evinde cuma gecesi son nefesini verdiğini belirtti.

        Kariyerine dansçı olarak başlayan Baye sonra oyunculuğa geçti. François Truffaut, Jean Luc Godard gibi Fransız sinemasının Yeni Dalga yönetmenleriyle çalışan Baye, Hollywood yapımlarında da kamera karşısına geçmişti. Baye, Steven Spielberg'in 'Catch Me if You Can' filminde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakterin annesine hayat vermişti.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
