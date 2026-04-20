Fransız oyuncu Nathalie Baye hayatını kaybetti
Fransız sinemasının önemli isimlerinden Nathalie Baye, 77 yaşında hayata veda etti. Baye'nin demansa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi
Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:08
Fransız sinemasının Oscar'ı sayılan Cesar Ödülleri'ni dört kez kazanan Nathalie Baye, hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesi, Nathalie Baye'nin Paris'teki evinde cuma gecesi son nefesini verdiğini belirtti.
Kariyerine dansçı olarak başlayan Baye sonra oyunculuğa geçti. François Truffaut, Jean Luc Godard gibi Fransız sinemasının Yeni Dalga yönetmenleriyle çalışan Baye, Hollywood yapımlarında da kamera karşısına geçmişti. Baye, Steven Spielberg'in 'Catch Me if You Can' filminde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakterin annesine hayat vermişti.
