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        Haberler Yemek Yapma Fransız şeflerin özel tarifi! Evde kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Fransız şeflerin özel tarifi! Evde kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kruvasan, hem kahvaltıda hem de atıştırmalık olarak tüketilebilir. Çıtır çıtır dokusu ve nefis lezzetiyle kruvasan, evde de kolayca yapılabilir. Peki, evde kruvasan yapmak için hangi malzemelere ihtiyaç var ve nasıl yapılır? İşte Fransız şeflerin özel tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:25
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        Fransız şeflerin özel tarifi!
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        Kahvaltının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kruvasan, evde de kolayca yapılabilir. Fransız şeflerin özel tarifi ile evde kruvasan yapmak için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        KRUVASAN MALZEMELERİ NELER?

        • 500 gram un
        • 10 gram instant maya
        • 50 gram tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı tuz
        • 1 su bardağı süt, ılık
        • 1 adet yumurta sarısı
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        KRUVASAN NASIL YAPILIR?

        1. Mayalama işleminden sonra hamurunuzu hafif unlanmış tezgaha alın ve 1,5 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.

        2. Dikdörtgen şeklinde açtığınız hamurun yüzeyini üç parça gibi düşünün sağ ve sol taraflara margarini elinizle sürün ve bu parçaları ortada birleştirin.

        3. Bu işlemi yaptıktan sonra hamuru sığacağı bir kaba alın üzerini streç film ile kaplayarak dolapta yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

        4. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın.

        5. İşlemleri bir kez daha yaptıktan sonra sonra hamuru son kez unlanmış tezgaha alarak yarım cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.

        6. 25-30 cm boyunda ve taban kenarı en az 10 cm olan üçgenler halinde hamuru kesin.

        7. Geniş kenardan başlayarak hamuru yuvarlayın.

        8. Hamurları yağlı kağıt yada silpat serilmiş fırın tepsisine 5 cm aralıklarla dizin.

        9. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerlerine 1 adet yumurta sarısı sürerek 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

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        ÜF NOKTALARI

        • Pürüzsüz, elastik ve yumuşak bir hamur elde etmiş olmalısınız.

        • Mayalanma sürecinin hızlıca başlaması için süt ılık olmalıdır.

        • Hamurun buzdolabında mayalanması çok önemlidir.

        • Mümkünse yarım saatte bir kruvasan hamurunu tereyağı ile açıp tekrar buzdolabında dinlendirin. Bu yöntem hamurun daha gözenekli ve puf puf olmasını sağlayacaktır.

        • Kruvasan hamurunu mermer tezgahta hazırlarsanız, hamurla daha kolay işlem yapabilirsiniz.

        • Kullanacağınız tüm malzemelerin taze olmasına özen gösterin.

        • Eğer vaktiniz yoksa veya hamurla uğraşmak istemiyorsanız, milföy hamuru kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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