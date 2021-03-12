AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kitlesel turizm yerine bisikletiyle seyahatini sürdüren 25 yaşındaki Alexis Bottemer 7 ayda geldiği Türkiye'deki durak noktalarından Konya'da yaygın bisiklet kullanıcılarına gösterilen bisiklet yolu, tramvayı ve tamir istasyonu ayrıcalığını çok beğendi.

Bottemer, AA'ya seyahati sırasında 11 Avrupa ülkesinden geçtiğini, burada Türk insanının cana yakın ve misafirperverliğini gözlemlediğini söyledi.

Çok beğendiği Konya'da kendisine eşlik eden yetkililer aracılığıyla kenti tanıma fırsatı bulduğunu da ifade eden Bottemer, "Konya'ya henüz dün geldim. Mevlana Müzesi'ni gezdim. Hazreti Mevlana ve onun öğretisiyle de ilgilenmeye başladım. Yetkililerden konu hakkında bilgi aldım" diye konuştu.

"BİSİKLET TRAMVAYINI İLK DEFA BU ÜLKEDE GÖRDÜM"

Bottemer, Uzak Doğu'ya gitme hayaliyle temmuz ayının sonunda bu yolculuğa başladığını, bisiklet üzerinde 9 bin 200 kilometre yolculuk yaptığını anlattı.

7 aydır yollarda olduğunu dile getiren Bottemer, "Bisiklet tramvayını ilk defa bu ülkede gördüm. Böyle bir şeyi ilk defa deneyimledim. Çok güzel, çok yaratıcı bir düşünce. Hedefim Uzak Doğu'ya kadar gitmek ancak Kovid-19 nedeniyle Türkiye'nin komşu ülkeleri kapalı. Gürcistan sınırından geçerek Çin'e gitmeyi deneyeceğim. Fakat geçişime izin verilmezse uçakla ülkeme döneceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan akıllı bisikletin yanı sıra, çevreci ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan "elektrikli scooter"ların da yaygın kullanıldığını gördüğünü söyleyen Bottemer, kendisini Avrupa ülkesinde gibi hissettiğini belirtti.

Kentte Bottemer'e eşlik eden Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şubesi görevlisi ve aynı zamanda turist rehberliği de yapan Yunus Güneş, Bottemer'i Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Bu tür seyyahların Türkiye'ye gelişini çok önemsediklerini ifade eden Güneş, "Bir turizm çalışanı olarak, pandemiden sonra turizmin farklı bir yöne evrileceğini ön görüyoruz. Kovid-19'dan sonra kitlesel turizm değil de daha çok eko, bisikletli, karavan gibi dalların daha çok gelişmesini bekliyoruz. Kovid-19'dan sonraki bu sürece de ülke olarak hazırlanmak gerekiyor. Alexis gibi seyyahlardan edindiğimiz bilgiler de bu turizmin nasıl olacağına ışık tutuyor. Bu kişilerin sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım ve tanımlar önem kazanmaya başladı" ifadesini kullandı.