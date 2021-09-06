Lastik üreticisi Michelin, yeni nesil dört mevsim lastiği CrossClimate 2'yi görücüye çıkardı. Avrupa genelinde eş zamanlı olarak piyasaya sürülen yeni nesil dört mevsim lastiğin, kuru ve ıslak zeminde frenleme performansı, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük açısından bir yaz lastiğinin faydalarını ve bir kış lastiğinin, karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme performansını birlikte sunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, CrossClimate 2’nin yanaklarında bulunan '3PMSF' (3 Zirveli Kar Tanesi) logosunun, kış lastiklerinin zorunlu olduğu ülkelerde dahi kış şartlarında bu lastiğin kullanılabileceğini gösteriyor.

CrossClimate 2'nin, bileşenleri ve sırt yapısı başta olmak üzere bileşenlerinin tümünü kapsayan yenilikçi teknolojiler kombinasyonunu bünyesinde barındırdığı bilgisi paylaşıldı.

Sırt yapısı için kullanılan malzemelerin ve sırt deseninin, yasal diş derinliğine ulaşana kadar uzun süre yüksek performans verecek şekilde geliştirildiği kaydedildi.

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere yedi Avrupa fabrikasında özel olarak üretilen CrossClimate 2, 15 ila 20 inç jantlar için 105 ebatta temin edilebiliyor. Bir önceki seriye göre yüzde 40 daha geniş olan listede 65 yeni ebat bulunuyor.

Michelin Otomotiv, Motor Sporları Başkan Yardımcısı ve Grup İcra Komitesi Üyesi Scott Clark, "CrossClimate, piyasaya ilk sürüldüğü tarihten bu yana, salgın nedeniyle kapanma döneminde büyümeyi sürdüren tek segment olmanın yanı sıra, yüzde 19’un üzerinde büyüme sergileyen Avrupa dört mevsim lastik pazarında radikal bir etkiye sahip oldu. Önümüzdeki beş yıllık süreçte yıllık yüzde 16’nın üzerinde büyüme beklenen Michelin CrossClimate 2, Michelin Grubu’nun tamamen sürdürülebilir olma stratejisini bir örneğidir" dedi

Michelin Türkiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, lastik pazarının yüzde 85'ini kış, yüzde 6'sını dört mevsim lastikler oluşturuyor. Fakat, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak dört mevsim lastik satışlarının artması bekleniyor.

Öte yandan, lastik satışları da online kanallara taşınırken, toplam satışlar içinde e-ticaretin payının yüzde 6 seviyesinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.