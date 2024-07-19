Fransız vekiller meclis genel kurulunda aşırı sağcı milletvekilinin elini sıkmaktan kaçındı

Fransa'daki genel seçimlerin ardından sol ittifakın zaferi, Macron'un partisinin ikinci sırada yer alışı ve aşırı sağın oylarını büyük ölçüde artırarak üçüncü sırada oluşu; Fransa siyasetini yeniden şekillendirdi. Parti bazında bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi ülkenin tek başına en büyük partisi konumunda olurken, Fransa bu yeni gerçekliğe alışmaya çalışıyor.

Ancak ülkedeki gerginlik dinmiş değil.

Meclis Başkanlığı için yapılan oylama sırasında oyların atıldığı kutunun başında milletvekillerini karşılamak için bekleyen 22 yaşındaki vekil Termet'in eli havada kaldı.

Seçimlerde en fazla sandalye sayısıyla meclise girmeye hak kazanan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclis ittifakından bazı isimler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden Termet ile tokalaşmayı reddetti. REKLAM Solcu vekillerin kimi tebessüm ederek, kimi ise görmezden gelerek aşırı sağcı Termet'in elini sıkmak istemedi. Termet, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde RN partisinin Ardennes vekili olarak meclise girmeye hak kazanmıştı. Meclisin en genç üyesi olan kişi siyasi geleneklere göre, oyların atıldığı sandığın başında bekliyor ve diğer milletvekilleriyle tokalaşıyor.