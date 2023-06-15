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Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin en önemli maddeleri arasında ön libero transferi bulunuyor.

     
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Beşiktaş'ın Nice'in 22 yaşındaki ön liberosu Alexis Beka Beka'nın kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fransa'nın Nice takımında forma giyen ön libero Alexis Beka Beka ile görüştüğü ileri sürüldü.
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yaz Lokomotiv Moskova'dan 12 milyon euro bedelle Nice'e transfer olan Beka Beka, Beşiktaş'ın dikkatini çekti. 
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Haberde, siyah beyazlı kulübün 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi şekilde görüşmelere başladığı ifade edildi.
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Taraflar arasındaki müzakerelerin transferin kiralık olarak gerçekleştirilmesi yönünde sürdüğü, Beka Beka'ya başka kulüpler ilgi gösterse bile görüşmelerin olumlu yönde ilerdiği belirtildi.
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Haberde Alexis Beka Beka için zor bir sezonun geride kaldığı vurgulanarak, bu sezon sadece 8 maçta ilk 11'de forma giyen futbolcunun sezon başında forma şansı bulsa da daha sonra uzun süre yedek kaldığı hatırlatıldı.
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    Nice formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Beka Beka, 1 gol atarken asist katkısı sağlayamadı. 
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

    22 yaşındaki orta saha oyuncusu 827 dakika sahada kaldı.

     
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı
  • Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'tan ön libero için flaş hamle! Görüşmeler başladı

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