Fred'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR"

Fred, "Aslında bana göre de asist sayılmalıydı o pozisyon. Güzel bir pas attığımı düşünüyorum. Maçla ilgili, güzel bir maç çıkardık. Aldığımız 3 puan önemliydi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bugün iyiydik, iyi bir oyun ortaya koyduk. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Perşembe günü bir önemli maçımız daha var. Adım adım ilerliyoruz. Dinleneceğiz ve sonrasında hazır olacağız." dedi.