Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred'den sakatlık açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Fred'den sakatlık açıklaması

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 3-1'lik Kasımpaşa maçının ardından sakatlık durumuyla ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fred'den sakatlık açıklaması!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Fred, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR"

        Fred, "Aslında bana göre de asist sayılmalıydı o pozisyon. Güzel bir pas attığımı düşünüyorum. Maçla ilgili, güzel bir maç çıkardık. Aldığımız 3 puan önemliydi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bugün iyiydik, iyi bir oyun ortaya koyduk. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Perşembe günü bir önemli maçımız daha var. Adım adım ilerliyoruz. Dinleneceğiz ve sonrasında hazır olacağız." dedi.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Kasımpaşa maçının son anlarında sekmesi ve Anderlecht ve Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına yönelik soruya cevap veren Brezilyalı yıldız, "İyiyim. Korkulacak bir şey yok. Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar. Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız. İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. Orada olacağım. Kimse endişe etmesin!" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı