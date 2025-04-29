Fred'e Brezilya'dan kanca!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e ülkesinden Internacional'in talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Fred için Brezilya’da geri dönüş iddiaları var.
TV Foco’nun haberine göre; Internacional kesenin ağzını açtı.
Bu transferin zorluğunun altı çizilirken oyuncunun geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kanalına yaptığı şu açıklamaya da atıfta bulunuldu:
"Brezilya’ya dönmek istiyorum. Altyapısından yetiştiğim Internacional, her zaman ilk tercihim olur. Ancak çocukluğumda A. Mineiro taraftarıydım, teklif gelirse düşünürüm. Dönüş için kapımı açık tutuyorum."