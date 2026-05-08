        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Freiburg: 3 - Sporting Braga: 1 | MAÇ SONUCU

        Freiburg: 3 - Sporting Braga: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 2-1 yenildiği maçın rövanşında Freiburg, sahasında Portekiz ekibi Sporting Braga'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Sporting Braga, 6. dakikada Mario Dorgeles'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Alman temsilcisi Freiburg'a finali getiren golleri Lukas Kübler (2) ve Johan Manzambi attı. Freiburg, finalde Aston Villa'yla karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 00:12 Güncelleme:
        Freiburg, evinde final biletini aldı!

        UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Alman temsilcisi Freiburg ile Portekiz ekibi Sporting Braga kozlarını paylaştı.

        Freiburg, turun ilk maçında 2-1 yenilse de Europa-Park Stadion'da ev sahipliği yaptığı rövanş mücadelesini 3-1'lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

        Freiburg'a turu getiren golleri 19 ve 72. dakikalarda Lukas Kübler, 41'de Johan Manzambi attı. Konuk ekibin tek golünü ise 79. dakikada Pau Victor kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Freiburg, finalde Nottingham Forest'ı 4-0'lık galibiyetle saf dışı bırakan Aston Villa'yla eşleşti.

