İtalya Serie A'nın 25. haftasında Roma, Frosinone'ye konuk oldu.

Ev sahibi mücadeleye hızlı başlarken 5. dakikada Camillo Ciano, takımını öne geçirdi: 1-0.

Roma, bu gole 30'da Edin Dzeko ve 31'de Pellegrini'nin golleriyle yanıt verirken ilk yarı böyle sonuçlandı: 1-2.

Ev sahibi, 80. dakikada Pinamonti'nin golüyle beraberliği sağlayıp rakibini şoka soksa da Roma'da uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Dzeko galibiyeti getirdi: 2-3.

Başkent ekibinde milli futbolcu Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.