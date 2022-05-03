Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da finalde!

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra takımıyla karşılaştı.
İlk çeyrekte rakibine 22-20'lik üstünlük kuran temsilcimiz, devreyi de 38-34 önde tamamladı.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde savunmada olduğu kadar hücumda da iyi işler yapan Frutti Extra Bursaspor son çeyreğe de 25-22 önde gitti.
Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren temsilcimiz son iki dakikaya 17 sayı farkla, 83-66 önde girdi.
Frutti Extra Bursaspor, rakibini 85-68 mağlup ederek finale yükseldi!
Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.
— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) May 3, 2022
Son 16 turunda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı saf dışı bırakan Bursaspor, çeyrek finalde ise Cedevita Olimpija'yı 83-85'le elemeyi başarmıştı.
Salon: Poliesportiu D'andorra
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom
Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al
1. Periyot: 20-22
Devre: 34-38
3. Periyot: 56-63
YORUMLAR