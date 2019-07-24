Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 4 şeritin trafiğe kapatılarak 27 Haziran'da başlayan yol bakım çalışması, İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluğa neden oluyor. İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. İşte Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki çalışmalara dair detaylar...

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ (FSM) ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada birinci etabın hedeflenen süreden önce tamamlandığını, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etabın da Kurban Bayramı'ndan önce tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Öte yandan çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde Avrupa''dan Anadolu istikametine çalışmaların bittiği görülürken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinin kapatıldığı ve çalışmaların başladığı görülüyor.