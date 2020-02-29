14'üncü Uluslararası Ankara Kitap Fuarı açılışını gerçekleştiren Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, konuşmasına Suriye'de yaşamını yitiren Türk askerlerine başsağlığı dileyerek başladı;

"Her şeyden önce buradan, Suriye'de hayatını kaybeden askerleriniz için en samimi duygularımızla başsağlığı dilediğimizi ve Türkiye ve Türk halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İdlib'in statüsü konusunda varılan anlaşmaların ve genel anlamda uluslararası insancıl hukukun Suriye rejimi ve Rusya tarafından tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Fransa, Türk dostlarının yanındadır. Bugün bir araya gelmemize vesile olan konuya dönecek olursak, bu yıl Fransa'nın onur konuğu olduğu 14'üncü Ankara Kitap Fuarı'nın açılış törenine katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Fransa'nın konuk ülke olarak fuarda yer alması dolayısıyla Institut Français Ankara tarafından davet edilen Jean-Christophe Grangé, Ebru Erbaş, Yiğit Bener, Brigitte Labbé, Jean-Paul Mongin, Gaye Petek ve Nedim Gürsel konferans, söyleşi ve imza günlerine katılacak. Yazarlar ayrıca Fransızca eğitim veren okul ve üniversitelerde yazı atölyeleri ve söyleşilere de katılacak. Institut Français Ankara'nın Congresium'daki kitap fuarı standı, bu çok ünlü yazarların imza günleri dışında renkli etkinliklere de sahne olacak.