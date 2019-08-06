Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 1. çeyrek hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 azalarak 14 milyon 94 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7.6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 496 TL oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.8 artarak 6 milyar 984 milyon 25 bin TL olarak gerçekleşti.

AİLE ZİYARETLERİNDE YÜZDE 11.3 DÜŞÜŞ

2019'un ilk çeyreğinde vatandaşların seyahat sayıları ve seyahat amaçlarına bakıldığında son yıllarda öne çıkan bir trendin devam ettiği görüldü 2018 yılında gezi, eğlence ve tatil amaçlı yapılan seyahat sayısı önceki yıla göre yüzde 32 artışla 21 milyonu aşmıştı.

Buna karşılık aynı dönemde aile/yakın ziyareti amacıyla yapılan seyahatler 52 milyon 100 binden 50 milyon 233 bine geriledi. 2019'un ilk çeyreğinde de gezi, eğlence, tatil amacıyla yapılan seyahat sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.4 artışla 2 milyon 518 bine yükseldi. Buna karşılık yakınları ziyaret amacıyla çıkılan seyahat sayısı aynı dönemde yüzde 11.3 gerileyerek 9 milyon 439 bine düştü.

Seyahat amacı 2018 2019 Seyahat

sayısı

(Bin) Geceleme

sayısı

(Bin) Ortalama

geceleme

sayısı Seyahat

sayısı

(Bin) Geceleme

sayısı

(Bin) Ortalama

geceleme

sayısı Toplam 15.486 112.768 7.3 14.094 107.634 7.6 Gezi, eğlence, tatil 2.458 8.196 3.3 2.518 10.091 4.0 Kültür 50 139 2.7 60 450 7.5 Yakınları ziyaret 10.644 84.445 7.9 9.439 80.514 8.5 Sağlık 1.349 15.095 11.2 929 11.943 12.9 Toplantı, konferans,

kurs, seminer 309 836 2.7 296 758 2.6 Ticari ilişkiler, fuar 122 260 2.1 262 667 2.5 Diğer 555 3.795 6.8 589 3.211 5.5

YÜZDE 114.7'LİK ARTIŞ

TÜİK'in yayımladığı verilerde en dikkat çeken artış ticari ilişkiler kurmak ve fuarlara katılmak amacıyla yapılan seyahatler oldu. Geçen yılın ilk üç ayında bu amaçla 122 bin seyahat gerçekleştirilirken. Bu rakam 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 114.7'lik artışla 262 bine çıktı. Bu seyahatlerdeki ortalama gece sayısı da 2.1'den 2.5'e yükseldi. Bunun sonucu olarak toplam geceleme sayısındaki artış yüzde 156.5'i buldu. Bu veriler 2019 itibarıyla zorlaşan ekonomik şartlar altında şirketlerin yeni iş ilişkileri kurmak ve yeni müşteriler bulmak için çok daha yoğun bir çaba harcadığının kanıtı oldu.

PANSİYONLARA İLGİ KATLANDI

Gezi eğlence, tatil ve fuar amaçlı seyahatlerde artış yaşanmasının normalde otelde konaklamaları artırması beklenir ancak yılın ilk çeyreğinde bunun gerçekleşmediği görüldü. Konaklama türüne göre seyahat ve geceleme sayılarına bakıldığında vatandaşların ilk 3 ayda otellerde kalmak üzere 2 milyon 120 bin seyahat gerçekleştirdi ve otellerde ise 5 milyon 945 bin gece konakladı. Geçen senenin aynı dönemine göre seyahat sayısında yüzde 8.8, geceleme sayısında ise yüzde 38.8 düşüş yaşandı.

Seyahatlerde kalınan konaklama türüne göre seyahat ve geceleme sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2018-2019 Konaklama türü 2018 2019 Seyahat

sayısı

(Bin) Geceleme

sayısı

(Bin) Ortalama

geceleme

sayısı Seyahat

sayısı

(Bin) Geceleme

sayısı

(Bin) Ortalama

geceleme

sayısı Toplam 15.486 112.768 7.3 14.094 107.634 7.6 Otel 2.308 8.254 3.6 2.120 5.945 2.8 Pansiyon 58 109 1.9 156 290 1.9 Kendi evi 660 6.982 10.6 868 10.987 12.7 Arkadaş, akraba evi 11.598 92.187 7.9 10.151 83.989 8.3 Diğer 862 5 236 6.1 799 6.423 8.0

Otellere ilgi düşerken pansiyonlara ilgi arttı. 2019'un ilk çeyreğinde pansiyonlarda kalmak üzere 156 bin seyahat gerçekleştirildi. Pansiyonlarda toplam 290 bin gece konaklandı. Burada seyahat sayısı yüzde 168 artarken, geceleme sayısındaki yükseliş yüzde 166'yı buldu. Vatandaşlar her zaman olduğu gibi yılın ilk üç ayında en çok arkadaş ve akraba evinde konakladı. Tanıdıkta kalınan gece sayısı yine de geçen yıla göre yüzde 8.8 düşüşle 83 milyon 989 bine geriledi.