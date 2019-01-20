Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ekonomik saldırının etkisiz hale getirildiğini dile getirdi. Oktay, "Cumhurbaşkanı'nın zatında birleşen ve belirlenen politikalar çerçevesinde de hızla uygulamaya geçilen bir yapı, bunu gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı.

Fuat Oktay, döviz kurundaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

"Böyle bir ekonomik saldırının nasıl çok hızlı şekilde önüne geçildiği; önceki sistemlerde belki aylar alacak. 2000 krizini düşünün, ki bizim bununla alakası yoktu, manipülasyondu. Ağustos saldırısının nasıl yönetildiğine bakın, ekonomi yönetiminin kimde olduğu belli, Cumhurbaşkanı'nın zatında birleşen ve belirlenen politikalar çerçevesinde de hızla uygulamaya geçilen bir yapı, bunu gördük."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FAZIL SAY KONSERİNE GİTMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sanatçı Fazıl Say'ın konserine gitmesi hakkında konuşan Oktay, "Burada mesaj son derece net. Olması gereken bir mesaj. Bütün dünyaya birleştirici gözle bakan cumhurbaşkanının, böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Zaten orada da ne kadar tabii olduğu anlaşıldı. Normalde sosyal fay hatlarından bahsedilir, kutuplaşmadan... Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönüle de bir yol olduğunu görüyoruz. Biz orada bunu yaşadık. Bizim için Türk Halk Müziği'ne ne kadar yakınsak bu da başka bir alan ve bir o kadar güzel. Bizim farklılıklarımız zenginliğimiz dediğimiz olayı biz orada yaşadık fiilen. Gerçekten karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan ve seyircisiyle bütünleşen... Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder. Bizim için de güzel bir konserdi" dedi.

KÜBA İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba ile ekonomik ve sağlık alanındaki ilişkilerin geliştirileceğini vurgulayarak, "Küba Devlet Başkanı ile de görüştük. Aynı sıcak bir ilişki" dedi. Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri vardı oraya. Biz projeler boyutunda neleri geliştirebiliriz anlamında; bizim ziyaretlerimiz, Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sürdürülebilirliği sağlanması çerçevesindeydi. Biyoteknoloji konusunda ortak çalışmalar yapmamız gerektiği Küba Başbakanının teklifiydi. Aşı ve şeker hastalıklarıyla alakalı uzuvların kesilmesini önleyebilecek ciddi çalışmaları var. Yeni çalışmalar mevcut. Bunu birlikte götürebileceğimiz; biz de bu alanda çok ciddi çalışmalarımız var. Savunma Sanayii alanında elde ettiğimiz başarıdaki ivmeyi diğer sektörlere taşımada çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Sağlık bu sektörlerden birisi. Küba bu alanda çok net bir işbirliği talep ediyor. Ama şimdi ilgili bakanlıklarımız detay çalışmaya başlayacaklar. Aynı şekilde turizm alanında çok ciddi bir potansiyel var."

İŞ İNSANLARINA ÖNEMLİ ÇAĞRI

İş insanlarına çağrıda bulunan Oktay, "Türkiye'nin büyüme modeli, kamunun devletin gidip ilişki kurduğu ülkelerde yatırım yapması değil. Özel sektör aracılığıyla büyüyen bir ekonomi modelimiz var. İş adamlarımızın daha da cesur olması gerekiyor. Riskler var tabi ki, ama getiri potansiyeli de yükseliyor. Bizim görevimiz riskleri minimize etmektir. Bugün bizim iş adamlarımız bize desinler ki "biz hazırız" Sudan'da Nijer'de biz yatırım yapmaya hazırız... Çıksınlar, biz onun altını devlet olarak doldurabilecek konumdayız" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN DURUMU

Oktay, Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli olduğuna dikkat çekerek bunların 53 binin Türkiye vatandaşlığına geçtiğini söyledi. "Türkiye'de en çok konuşulan konulardan birisi" diyen Oktay, 'Siz Suriyelileri getirdiniz, siz hepsine birden oy kullandıracaksınız' eleştirileri için "Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye sınırlarını açtığında, karşıda hemen yanı başında gerçekten zulüm altında olan; bizdeki 15 Temmuz olayını düşünün. Kendi askerinin, devletinin ezip geçtiği savunmasız bir halktan bahsediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi bu halk kendisine güvenli bir liman aradığında yanı başında Türkiye vardı. Türkiye çıkar gözetmeden kapılarını açtı" diyen Fuat Oktay, "Bunu hepimiz biliyoruz. Biz nasıl 500 yıl önce yapılanlardan gurur duyuyorsak; dün Irak'tan kaçan Kürtlere bütün her şeyiyle kapımızı açtığımızdan gurur duyarak bahsediyoruz. Bugün de Suriye için böyle. 500 yıl sonra bizim torunlarımız gurur duyacaklar inşallah. Şu anda 3.6 milyon kayıtlı olanlar... Toplamda 4.7 milyonluk mülteci nüfusu var" diye konuştu.

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amerika, Kanada ne yaptılar? Geldiler, biz her şeyiyle gönlümüzü ve soframızı açtığımız ortamda onlar nitelikli insan avına çıktılar. Yani doktorasını yapan, mühendis, öğretmen... Kendi ülkesinde faydalı olacağını düşündükleri Suriyelilerin içerisinden götürmek istediler ve götürdüler de. Bunu Türkiye'de de yaptılar. Biz belli noktada dur dedik, yapamazsınız. Dün de İçişleri Bakanımızın açıklaması vardı 53 bin civarında Türk vatandaşlığına geçen... Yoksa her gelenin Türk vatandaşı olacağı şeklinde bir politikamız yok. Geri dönüşlere baktığımızda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgesinde 300 bine yakın geri dönüş oldu."

TERÖRLE MÜCADELE

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' Hiç kimsenin de iznine başvurmayız" diye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'deki terör odakları için "Terörden ayıkladığınızda burayı, 32 kilometrelik bir derinlikten bahsediyorsunuz. Biz burada müsaade etmeyeceğiz dedik. Güvenli bölge dediğimiz, Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölgeden bahsediyoruz. 32 km'nin güneyine gittiğimizde yeni bir koridorun oluşturulmasını da kabul etmeyiz. Bir PKK varlığını, terör örgütünün devlete dönüşmesi asla kabul edeceğimiz bir şey değildir, müsaade de etmeyeceğiz zaten. Bununla ilgili Türkiye gerekli hazırlıklarını yapmıştır. Bu işin askeri ve siyasi boyutu. Bu koridorda Türkiye'de bulunan Suriyelinin, ne yaparsanız yapın aslında insanlara baktığınızda kendi vatanlarına dönmek istiyorlar. Oraya uygun şartlar oluştuğunda geri dönüşün olacağına inanıyoruz. 'Bütün Suriyeliler geri dönecek' böyle bir beklenti yok" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğine dikkat çeken Oktay, "'Ben şu kadar kişiyi görevden aldım, şu kadar tutukladım, şu kadar hükümlü var dolayısıyla bu bitmiştir' diyebileceğimiz bir şey değil. Örgütün yapısı itibariyle birbiriyle kopuk mekanizmalarla devam ettiği için bu devam etmesi gereken bir mücadele. Türkiye'de bu örgütün beli kırılmıştır. Ama bitmiş midir? Bunu bu kadar iddialı konuştuğumuzda rehavete sürükleyebilir" dedi.

"Henüz yurt dışında aynı şekilde temizlenebildiğini ifade etmek mümkün değil" ifadelerini kullanan Oktay, "Terör örgütünün başı Amerika'da, çalışmalarına devam ediyor. Her gittiğimiz ülkede bu örgütün tehlikesini, sadece Türkiye açısından değil bulunduğu ülke açısından da tehlikesini anlatıyoruz. Rahat edemeyecekler, bunu söylüyoruz" diye konuştu.