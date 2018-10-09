Fuhuş çetesini, liderin eşi çökertti

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul polisine 3 ay önce gelen bir ihbar önemli bir fuhuş çetesini ortaya çıkarttı. İhbarı yapan kadın, kocasının iş vaadi ile kandırıp yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığını söylüyordu. Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mahkeme kararı ile 3 ay yapılan teknik ve takipte önemli bir fuhuş çetesi ortaya çıktı. 21 kişilik örgütün liderinin H.M.Z. olduğu belirlendi. Örgüt iş vaadiyle yurt dışından yabancı uyruklu kadın getirtiyordu.



ÖNCE BORÇLANDIRMA, SONRA FUHUŞ



Tüm yol masrafları karşılanan kadınlar İstanbul'a getirilerek tutulan evlere konuluyordu. Polisin elde ettiği bilgilere göre, kadınlar çete tarafından önce borçlandırılıp senet imzalatılıyor, ardından fuhuşa sevk ediliyordu.

Elde edilen delillerin ardından Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda zorla fuhuşa sevk edilen 26 kadın kurtarıldı, 20 örgüt üyesi de yakalandı. İşlemleri biten zanlılar adliyeye gönderildi. Kurtarılan mağdur 26 yabancı uyruklu kadın ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderildi.





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