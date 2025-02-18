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        Haberler Magazin Fulden Uras: Hiç kimsem kalmadı

        Fulden Uras: Hiç kimsem kalmadı

        2017'de annesi Müge Akkoyunlu, geçtiğimiz haftalarda da babası Necmi Mutlu Otman'ın acısıyla sarsılan Fulden Uras; "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 08:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:56
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        "Hiç kimsem kalmadı"
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        Fulden Uras, geçtiğimiz haftalarda babası Necmi Mutlu Otman'ı kaybetmişti.

        Necmi Mutlu Otman ve kızı Fulden Uras
        Necmi Mutlu Otman ve kızı Fulden Uras

        Annesi Müge Akkoyunlu'yu ise 2017'de kaybeden Fulden Uras, duygusal bir paylaşımda bulunarak; "Hiç kimsem kalmadı" ifadelerini kullandı.

        Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu
        Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu

        Fulden Uras, yayımladığı duygusal mesajında;"Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı. Anneciğim, babacığım huzurla uyuyun. Cennet bahçelerinde kavuşana dek..." ifadelerine yer verdi.

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        #fulden uras
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