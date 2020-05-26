Uzun süredir kanserle mücadele eden Fulden Uras, yayınladığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Uras, "Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Ş uan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu" dedi.

Uras, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

- 13 yaşımdan beri hastanelerden burnunu çıkaramayan biriyim bunlara çok alıştım. Kısa sürede çok fazla yakınımı kaybettim.

- 3-4 ay evvel kuzenimi kaybettim. Çevremi toparlamaya çalışmaktan kendi acımı hep sonraya erteledim. O ertelediğim şeyler bir süre sonra ortaya çıkıyor ve beni hastanelik ediyor.

- Sadece bu yaz 5 kez ameliyat oldum. Bağışıklık sistemim çökük, böreklerim kötü. Artık o kadar çok sağlıkla sınandım ki aldığım nefes bile çok kıymetli benim için. Güzellik takıntılarını falan geçeli çok oldu. Sol göğsümden ameliyat oldum, şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım, çok zor.

- Asla ‘neden ben?’ demedim. Herkesin bir imtihanı var bu hayatta, hiç korkmuyorum. Ölüm benim için anneme kavuşmak. Neden korkayım ki anneme kavuşup sarılacağım. Annemi çok özledim.

- An acı şeyleri yaşadım. Çocuğum yok; iki kardeşim, bir yeğenim var. Küçücük bir aile kaldık. Onlar hayatta olsun başka bir şey istemiyorum. Annemin vefatından ve ameliyatlardan sonra 20 kilo verdim, 51 kiloya düştüm.

- Bende kanser ve şeker var ne yapabilirim bilmiyorum.