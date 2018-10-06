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Fulya Terim ve Volkan Bahçekapılıyı da dolandırmış

Habertürk yazarı Esin Övet, Nişantaşı'nda kendisini dolandıran bir kadının Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ve damadı Volkan Bahçekapılıyı da dolandırdığını yazdı. İşte Esin Övet'in 'Fulya Terim ve Volkan Bahçekapılıyı da dolandırmış' başlıklı yazısı...

06.10.2018 - 12:33 | Güncelleme:

"FULYA TERİM VE VOLKAN BAHÇEKAPILIYI DA DOLANDIRMIŞ"

Nişantaşı’nda bir kadının yanıma gelip beni dolandırdığını yazmıştım. 

Meğer bu kadından çok muzdarip olan varmış.

Çok kişi yolda durdurup “Bizi de bizi de” dedi. 
Hatta Fatih Terim’in eşi Fulya Terim telefon ile arayıp “Beni de dolandırdı aynı kadın” diye olayı anlattı. 
Meğer aynı kadın Fulya Terim’in Nişantaşı’ndaki ofisine gidip “Aşağı katınızdaki komşunuz beni size yolladı. Bir siyah bir mavi kutu kalem vereceğim size” diyerek bana anlattığı hikayenin aynısını anlatarak Fulya Terim’den de para almış.

Ve tabii aynı hikayeyi Fulya Terim’in kızı Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı’ya da yapmış.
Fulya Terim bana “Lütfen bunu yazın. Daha çok yazın. Bu kişi öyle inandırıcı konuşuyor ki, sizler yazarsanız daha çok kişi duyar, okur. Birileri dikkat eder. Bir tek ben zannediyordum ama değilim. Sadece damadım değil. Birçok kişiye yapıyor” dedi. 
Evet benim de yazma amacım buydu zaten.

Bu dolandırıcı kadın sosyal medyadan insanları çok güzel çalışıyor ve insanlara ulaşıyor kandırıyor. 
Çok da güzel paralarını alıyor.
Aman dikkat.

Kleinciler Karaköy’e el attı

Harbiye Klein’in sahipleri Karaköy’e el attı. Karaköy Colonie’nin yerini alan ekip Aralık’ta kapılarını açacaklarmış. Bir dönem Karaköy’de en çok sevilen ve dikkat çeken mekandı Colonie.

En çok ses getiren ve her gece tıklım tıklım olan mekanda Klein’in ortaklarında İsmail Alper güzel yemek, müzik olacağını söyledi. Mekanın kapıları Aralık ayında açılacakmış.

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