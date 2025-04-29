Fulya Zenginer, ev temizliği yaparken gelen tepkilere dikkat çekti

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme video çektiği sırada yakalanan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan oyuncu Fulya Zenginer Evren, bu kez ev temizliği yaparken paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.

Evini temizlediği anları sosyal medya hesabında paylaşan Fulya Zenginer, bu tür paylaşımlarına gelen şaşkın tepkilere sessiz kalmadı. Temizlik ya da yoğun çalışma anlarını paylaşmasının bazı kullanıcılar tarafından sorgulanmasına tepki gösteren oyuncu, gençlere önemli bir mesaj verdi.

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"EMEK VERMEK EN GÜZELİDİR"

Oyuncu; "Yeni ev temizliği yapıyorum. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaparken ya da kendi işim için çok çalışırken bir an paylaşsam, 'Neden sen yapıyorsun? Başkaları yapsın, çalışanların vs...' gibi tepkiler alıyorum. İşte tam da bu duyguya karşıyım. Özellikle genç insanlarda sosyal medyanın yarattığı 'emeksiz kazanım güzeldir, mümkündür, hakkındır' etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek, elde etmek ve elde ettiklerini parlatmak en güzelidir" ifadelerini kullandı.