Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Arar," 2018'de güzel konserler ve turneler yaptık. Türkiye'nin birçok yerine gittik gezdik. Çok keyifli oldu. Dolu dolu geçti 2018 iş anlamında. Güzel bir seneydi benim için" diye konuştu.

"İNSANLAR ÜZÜLMESİN"

2019'dan barış temennilerinde bulunan şarkıcı,"Ülkemizde ve dünyada bir sürü olaylar oldu. Hepimiz bunlara çok üzülüyoruz, inşallah 2019'dan benim beklentim insanlar üzülmesinler, çocuklarımızın yüzü gülsün, artık taciz olayları duymak istemiyoruz. Şiddet olayları duymak istemiyoruz.Haberlerde de duyuyoruz gazetelerin 3'cü sayfalarında da her gün okuyoruz.Her gün bir kadın öldürülüyor,bir kadın yaralanıyor, hayvanlara şiddet uygulanıyor.Hayvanlar öldürülüyor. Allah'ım söylemekten utanıyorum, çocuklara kadar taciz olayları yaşadık duyduk. 2019'da inşallah böyle haberler duymak istemiyorum ben" diye konuşup temenniler de bulundu.

"ALBÜM YAPMAK ÇOK MALİYETLİ"

Albüm müjdesi veren Funda Arar," Albüm yapmak çok zor aslında. Albüm yapmak maddi manevi çok büyük yükümlülük, bunun stüdyo maliyeti var, şarkılarla alakalı bütçe var. O bitiyor fotoğraf basımı var. Bir çok aşaması var. Maliyetler çok.O yüzden single yapmak daha mantıklı ve tercih edilebilir. Ben yine de büyük bir inatla direniyorum. niyeyse bende öyle bir algı var. Bende kanımın son damlasına kadar direnmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Ahmet Kural'la yaşadığı olay sonrası şiddete maruz kaldığını iddia eden Sıla ile görüştüğünü söyleyen Arar,"Arkadaşım elbette ki görüştüm, olay artık mahkemeye taşındı sürüyor. Kırılmış üzülmüş yıpranmış bir kadının başına gelecek kötü şey" diyerek sanatçı arkadaşına destek oldu.

"TATLISES’İ ÖZLEDİK"

İbrahim Tatlıses'in "İbo Show"la ekranlara dönmesine çok sevindiğini söyleyen Arar," İbrahim Tatlıses'le bugün de telefonla görüştük,yeni yıllarımızı kutladık, özledik onu. Konuk olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Röportaj sonrası sahnenin yolunu tutan şarkıcı, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle hayranlarının beğenisini kazanan Arar, iki kostümle geceyi tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ