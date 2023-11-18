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        Haberler Müzik Funda Bozkurt'tan 'Hadi Bırak'

        Funda Bozkurt'tan 'Hadi Bırak'

        Funda Bozkurt, yeni şarkısı 'Hadi Bırak'ı müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:27
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        Funda Bozkurt'tan 'Hadi Bırak'
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        'Yalanlarından Arınamazsın', 'Bir Bilen Varsa', 'Canımı Acıttı' gibi şarkılarla ve İlhan Şeşen'in şarkısı 'Sarılınca Sana'ya getirdiği yorum ile tanınan Funda Bozkurt, yeni şarkısı 'Hadi Bırak'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

        Sözleri Gürdal Çakır tarafından yazılan 'Hadi Bırak' adlı şarkının bestesi Emrah Samet’e ait. Aranjesi Emirhan Cengiz imzası taşıyor.

        Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen video klip şarkı ile eş zamanlı olarak tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Funda Bozkurt
        #Hadi Bırak
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