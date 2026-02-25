Canlı
        Haberler Magazin Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'a: İyi ki doğdun sevgilim

        Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Andıç, Pusat'la birlikte çekilen karelerini yayımlayarak, "İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim" notunu düştü

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 23:19
        "İyi ki doğdun sevgilim"

        Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 31 yaşına girdi.

        Pusat'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç, romantik bir paylaşım yaparak oyuncuyu yeni yaşında kutladı.

        Andıç, birlikte geçirdikleri özel anlardan derlediği kareleri, 3.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Oyuncu, sevgilisinin paylaşımına ise, "İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim! İyi ki varsın. Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yıl olsun" notunu ekledi.

        Pusat, sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, "Öyle hafif ve mutluyum ki! Seni seviyorum" ifadeleriyle Andıç’a karşılık verdi.

        Fotoğrafar: Instagram

        Kar geri geliyor! Hangi illere kar yağacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü belirterek, kar yağışı beklenen illeri açıkladı

        #furkan andıç
        #Aybüke Pusat
