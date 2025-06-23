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        Haberler Magazin Furkan Kızılay'dan ayrılık iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Furkan Kızılay'dan ayrılık iddialarına yanıt

        1 Haziran'da Tutku Yılmaz'la evlenen Furkan Kızılay, sosyal medyada eşini az paylaşması nedeniyle ayrıldıkları yönünde gelen yorumlara tepki gösterdi. Oyuncu, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" diyerek takipçilerine açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:38
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        Ayrılık iddialarına yanıt
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        'Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz'la nikâh masasına oturmuştu.

        Sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, bir takipçisinden gelen; "Ayrıldın mı sen Emre? Hiç eşinle fotoğrafların yok" mesajına sessiz kalmadı.

        Kamera karşısına geçerek açıklama yapan Kızılay, eşiyle ilgili paylaşım yapmaması üzerinden yapılan yorumlara şu sözlerle yanıt verdi; "DM'lere bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun.' Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım abi, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma..."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Tutku Yılmaz
        #furkan kızılay
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