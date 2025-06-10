Furkan Kızılay, düğününden yeni fotoğraflar paylaştı
Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz ile düğünlerinden yeni fotoğrafları; "Seninle ne harika bir dünya" notuyla paylaştı
'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile 2 Haziran'da nikâh masasına oturmuştu.
Mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne seren çift, düğünlerinden yeni fotoğrafları, takipçileriyle paylaştı.
Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz’la birlikte yaptığı ortak paylaşımda; "Seninle ne harika bir dünya" notunu düşerek mutluluğunu dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram