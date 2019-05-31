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Fury filmi oyuncuları kimler? Fury filmi konusu nedir?

Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanan Fury filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Brad Pitt ve Shia Labeouf gibi oyuncuların yer aldığı Fury filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Fury

Fury filmi oyuncuları kimler? Fury filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Fury filmine dair detaylar...

FURY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfreze, 300 düşman askeriyle karşılaşır ve tüm imkânsızlıklarla savaşmak zorundadır.

Beş askerden oluşan küçük ekip, bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

FURY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini David Ayer’in üstlendiği, Brad Pitt, Shia Labeouf, Logan Lerman gibi usta oyuncuların yer aldığı 2014 yapımı “Fury”, Cuma akşamı Show TV’de!

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