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HaberlerTelevizyon

Fury filminin konusu nedir? Fury filminin oyuncuları kimler? Fury filmi nerede çekildi?

Fury filminin konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Brad Pitt ve Jon Bernthal'ın paylaştığı ikinci dünya savaşını anlatan aksiyon dolu bir film olmakla birlikte sürükleyici hikayesi ile dikkatli üzerine çekiyor. Peki Fury filminin konusu nedir? Fury filminin oyuncuları kimler: Fury filmi nerede çekildi?

Fury filminin konusu nedir?

Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği aksiyon dolu macera filmi 2014 senesinde peyaz perdeye çıkmıştı. Amerika'da ilk kez gösterilen Fury filmi şimdi ise Televizyon karşısında seyirciyle buluşacak. İşte Fury Filmi'nin oyuncuları kimler? Fury filmi nerede çekildi?

FURY FİLMİNİN KONUSU

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, Fury (M4 Sherman) adlı tanklarıyla birlikte Avrupa kıyılarına doğru ilerlemektedir. Grubun lideri Çavuş Don 'Wardaddy' Collier (Brad Pitt)'in, Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

FURY FİLMİNİN OYUNCULARI

Brad Pitt - ABD Kara Kuvvetleri Kd. Bçvş. Don "Wardaddy" Collier
Shia LaBeouf - T/5 Boyd "Bible" Swan
Logan Lerman - Er Norman "Machine" Ellison
Michael Peña - Onbaşı Trini "Gordo" Garcia
Jon Bernthal - Erbaş Grady "Coon-Ass" Travis
Jason Isaacs - "Old Man" Waggoner
Scott Eastwood - Çavuş Miles
Xavier Samuel - Teğmen Parker
Brad William Henke - Ast.Kd.Bçvş. Davis
Anamaria Marinca - Irma
Alicia von Rittberg - Emma
Kevin Vance - Ast.Kd.Bçvş. Peterson
Branko Tomović - Alman Onbaşı
Iain Garrett - Ast.Kd.Bçvş. Foster
Eugenia Kuzmina - Hilda Meier
Stella Stocker - Edith

FURY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fury Filminin çekimleri, İngiltere'de Oxfordshire bölgesi ve Londra'da gerçekleşti. Oxfordshire tarlalarında ve Hertfordshire'daki Bovindgon Havaalanı'nda yapılan çekimler 12 haftada tamamlandı. 

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