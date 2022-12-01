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Haberler İş-Yaşam Futbol toplarının yüzde 70'i Pakistan'dan
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Dünyadaki futbol toplarının yüzde 70'i Pakistan'da üretiliyor

Katar'da gerçekleştirilen 22. FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, turnuvaya özel üretilen yüksek teknolojili topu da en çok merak edilenler arasında. Şimdiden verilen kritik kararlardaki etkisiyle dikkatleri üzerine çeken turnuvanın resmi futbol topu, Adidas Al Rihla Pakistan menşeili Forward Sports markası tarafından üretildi. Aslında dünya üzerinde üretilen futbol toplarının %70'e yakını Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Sialkot şehrinde, büyük oranda el işçiliği kullanılarak üretiliyor

Futbol toplarının yüzde 70'i Pakistan'dan
Futbol toplarının yüzde 70'i Pakistan'dan
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Evinizde bir futbol topunuz varsa, büyük ihtimalle Pakistan'ın kuzeydoğusunda bir şehir olan Sialkot'tan gelmiştir. Dünyadaki futbol toplarının üçte ikisinden fazlası kasabadaki 1.000 fabrikadan birinde üretiliyor. Buna Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi topu Adidas Al Rihla da dahil. Arap yelkenlisinden ilham alan çizgileriyle Adidas Al Rihla, Türkçe'deki kelime anlamıyla "Yolculuk"u ifade ediyor.

Sialkot şehri, bir asırdan fazla deneyim ve el işçiliğindeki becerileri sayesinde o yıllardan beri dünya çapında bir futbol topu üretim merkezi haline geldi. Tabii deneyim ve kaliteli işçiliklerinin yanında ucuz iş gücü olmalarının da önemli bir yeri var.

Uzun çalışma saatleri ve el işçiliğine rağmen Sialkot'ta futbol topu imalat işinde yaklaşık 60.000 kişi, yani şehir nüfusunun yaklaşık yüzde 8'i çalışıyor.

Topların yüzde 80'inde el işçiliğinin tercih edilmesinin sebebi ise, topun daha dayanıklı ve elverişli hale gelmesi. Dikişler bu sayede daha derin ve makinelerle dikilenlere göre daha fazla gerginliğe sahiptir.

ÇOK EMEK AZ EKMEK

Üretici Anwar Khawaja Industries'de dikiş ustalarına top başına yaklaşık 160 rupi (yaklaşık 0,75 dolar) ödeniyor. Her birinin tamamlanması üç saat sürüyor. Günde üç toptan bir dikişçi ayda yaklaşık 9.600 rupi kazanıyor. Fakir bir bölge olmasına rağmen ücretler yine de çok düşük. Araştırmacı tahminlerine göre ise, Sialkot için geçim ücreti ayda yaklaşık 20.000 rupi.
Bir futbol topunun üretim aşamasında, pamuk, polyester ve poliüretandan üretilen sentetik derinin bileşenleri farklı ülkelerden gelmektedir. En ucuz toplar için Çin malzemeleri kullanılırken, daha kaliteli toplar için Güney Kore malzemeleri kullanılıyor. Almanya Bundesliga veya diğer Avrupa liglerine gönderilen tüm toplar için ise Japonya'dan alınan bileşenler tercih ediliyor.
Bitmiş futbol topları, FIFA standartlarını karşılamak için zorlu testlerden geçiyor. Burada bir top, gerçek uçuş, sekme ve hareket için mükemmel yuvarlaklığını sağlamak üzere bir küresellik testinden geçiyor.
Dünyanın dört bir yanından insanlar her yıl yaklaşık 40 milyon futbol topu satın alıyor. 2022 Dünya Kupasının başlamasıyla bu satışlar yükseldi.

TOPUN İÇİNDE SAKLI TEKNOLOJİ

Katar'daki Dünya Kupası için kullanılan resmi 'Al Rihla' futbol topları o kadar yüksek teknolojiye sahip ki, yapay zeka teknolojisiyle üretilmiş ilk futbol topu. Almanya merkezli yapay zeka çözümleri sağlayan KINEXON tarafından tasarlanan topların içinde bir sensör bulunuyor.
KINEXON imzalı stadyuma ve sahaya yerleştirilmiş kameralar ve Yerel Konumlandırma Sistemi sayesinde hakemler ve görevliler topun nereye gittiğini analiz edebiliyorlar. Hatta oyuncuların nerede konumlandığını, nereye hareket ettikleri ve sahada meydana gelen diğer durumları…

KINEXON web sitesinde, topun içindeki sensörün hem iki hem de üç boyutlu hareketleri algılayabildiğini, gerçek zamanlı olarak verileri sağladığını belirtiyor. Bu nedenle, maçın seyrini değiştirebilecek resmi kararlar almak artık daha kolay.

KRİTİK DURUMLAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Topun yüksek tempolu maçlarda daha hızlı ve isabetli olmasını sağlayacak çekirdekli yapısı ilk dikkat çeken nokta. Topun ortasında yer alan ve hareket-ivme ölçen sensör, topun sahadaki konumunu saniyede 500 kez SAOT teknolojisine iletebiliyor. Bu da hem yarı otomatik ofsayt sistemi için hem de oyuncu değerlendirmeleri için önemli.
Bağlantılı top teknolojisi adı verilen sistem sayesinde, topun içindeki sensörler maç esnasında bilgi paylaşımında bulunuyor. Özellikle VAR sistemi için bu sensörlerin gönderdiği bilgiler büyük önem taşıyor.
Bu topu diğer toplardan ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri de içinin gazla dolu olmayışı. Topun içindeki yapı sayesinde 500Hz iç ölçüm birimini dengede tutmaya ve dengeyi korumaya yarıyor. Yani normal toplar gibi savrulmuyor.
Bu özel sensörlere sahip topların indüksiyon ile şarj edilmesi gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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