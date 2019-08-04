2015 yılından beri ülkemizde top koşturan, Akhisarspor ve Trabzonspor da forma giydikten sonra yeni sezon için Denizlispor ile anlaşma imzalayan Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Yeni sezon öncesi takıma katılmadan önce İstanbul turuna çıkan başarılı futbolcu, dostları ile geldiği alışveriş merkezinde turlayarak dünyaca ünlü mağazaları gezip alışveriş yaptı. Alışveriş turu sonrası bir restorana giren Rodallega, dostları ile baş başa yemek yiyip alışveriş turuna spor ürünleri satan mağazalarda devam etti.

Futbolseverlerin ilgisi ile de karşılaşan futbolcu fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.