Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynadığı dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran ve sezon başında yeni takımı Denizlispor'a transfer olan deneyimli futbolcu Olcay Şahan, önceki gün ailesi ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Süper ligin Milli takım maçları nedeniyle araya girdiği bu hafta soluğu İstanbul'da alan futbolcu ve ailesi, yağmurlu havayı alışveriş yaparak değerlendirdi.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan ancak eşinin isteği üzerine sadece kızı Liya ile birlikte poz vermeyi tercih eden Şahan ve ailesi, alışveriş merkezinde gün boyu keyifle vakit geçirdi.