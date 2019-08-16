Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Hazırlık kampında talihsiz bir sakatlık geçiren ve iyileşme döneminde olan deneyimli futbolcu, eşi ile geldiği alışveriş merkezinde gün boyu tur atarak stres attı. Bir restoranda baş başa yemek yiyen Aziz çifti, daha sonra alışveriş mağazaları dolaştı.

Fenerbahçeli futbolseverlerin ilgisi ile karşılaşan futbolcu, taraftarların fotoğraf isteklerini kırmayarak sevenleri ile teker teker ilgilendi.