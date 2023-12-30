Futbolcuları karşılamak isteyenler için seferler uzatıldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan'dan dönen futbolcuları havalimanında karşılamak isteyenler için otobüs ve metro seferlerinin sabaha kadar uzatıldığını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerimizin futbolcularını karşılamak üzere havalimanlarına gidecek vatandaşlarımız için otobüs ve metro seferlerimizi sabaha kadar uzattık ve artırdık. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Marşımız hepimizin kırmızı çizgisidir. Gururla." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerimizin futbolcularını karşılamak üzere havalimanlarına gidecek vatandaşlarımız için otobüs ve metro seferlerimizi sabaha kadar uzattık ve artırdık. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Marşımız hepimizin kırmızı çizgisidir. Gururla.🇹🇷 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 29, 2023

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Bayrağını al gel İstanbul. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimizi Türk Bayrağımız ve Atatürk posterleri ile havalimanlarında karşılıyoruz!" mesajını paylaştı.

Bayrağını al gel İstanbul 🇹🇷



Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimizi Türk Bayrağımız ve Atatürk posterleri ile havalimanlarında karşılıyoruz! pic.twitter.com/TAZevXNG8s — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 29, 2023

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.