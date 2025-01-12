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        Haberler Spor Futbol Futbolda ara transfer dönemi başlıyor! - Futbol Haberleri

        Futbolda ara transfer dönemi başlıyor!

        Futbolda 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi (ara transfer dönemi) 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:23
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        Futbolda ara transfer dönemi başlıyor!
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        Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 13 Ocak Pazartesi (yarın) başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi, 11 Şubat Salı günü tamamlanacak.

        Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran'da başlayıp 14 Eylül'de tamamlanmıştı.

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