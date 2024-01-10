Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 transfer ve tescil takvimine göre "ara transfer dönemi" 11 Ocak'ta başlayacak. İkinci transfer ve tescil dönemi, 9 Şubat'ta ise sona erecek
Giriş: 10.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:20
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, yarın başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.