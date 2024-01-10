Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 transfer ve tescil takvimine göre "ara transfer dönemi" 11 Ocak'ta başlayacak. İkinci transfer ve tescil dönemi, 9 Şubat'ta ise sona erecek

Anadolu Ajansı Giriş: 10.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:20 facebook

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