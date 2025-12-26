Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve 29 kişi gözaltında! - Futbol Haberleri

        Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve 29 kişi gözaltında!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Tahir Kum, operasyona dair gelişmeleri aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da operasyona dair son gelişmeleri değerlendirdi.

        "BU SORUŞTURMANIN DEVAMI GELECEK"

        Bundan yaklaşık 15 gün önce bir operasyon daha yapılmıştı ve 27 futbolcu açıklanmıştı. TFF'nin yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Bunun dışında savcılığın da hem TFF'nin yürütmüş olduğu soruşturmada elde edilen verilerle, hem de kendi HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla devam ettiği daha geniş çaplı yürüttüğü bir soruşturma vardı. Bu beklenen bir şeydi ve devamı gelecek. Bu bir son değil.

        REKLAM

        ERDEN TİMUR DA GÖZALTINDA

        Burada önemli olan geçmiş yıllarda Galatasaray'da önemli başarılara imza atmış sayın Erden Timur'un da gözaltına alınması... Sayın Erden Timur'la ilgili hesap kayıtlarındaki 6222 sayılı kanunun 11. maddesine muhalefetten bir gözaltı kararı var. Bu olay bugünün gündemi olacaktır.

        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı! Haberi Görüntüle

        "KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇIYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA"

        Futbol ailesi için sürpriz olan konu ise 26 Ekim 2024'te İstanbul'da oynanan ve deplasman takımın Samsunspor galibiyetiyle sonuçlanan Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili 6 ismin gözaltına alınması...

        "ERDEN TİMUR'UN NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMİYORUZ"

        Sayın Erden Timur'la ilgili hadisenin ne olduğu konusunda tam bilgilere sahip değiliz. Yurt dışı ve yurt içiyle ilgili iddialar var. Savcılığın yapacağı açıklamalarla öğreneceğiz. 26 Ekim 2024'te oynanan karşılaşmayla ilgili bir inceleme var. Bununla ilgili kimlerin gözaltına alındığını bilmiyoruz. 18 Kasım 2025 tarihinde TFF'nin haklarında disiplin cezası verdiği 243 futbolcu arasında savcılık tarafından bu sabah gözaltında alındığı bilgisi var. Bunlar da kendi müsabakalarında rakip takımın kazanması üzerine bahis yapan futbolcular...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sadettin Saran özel laboratuvardan çıkarken görüntülendi

        İstanbul laboratuvar uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi. Sosyal medyada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre