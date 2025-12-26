Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve 29 kişi gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı. Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da operasyona dair son gelişmeleri değerlendirdi.

"BU SORUŞTURMANIN DEVAMI GELECEK"

Bundan yaklaşık 15 gün önce bir operasyon daha yapılmıştı ve 27 futbolcu açıklanmıştı. TFF'nin yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Bunun dışında savcılığın da hem TFF'nin yürütmüş olduğu soruşturmada elde edilen verilerle, hem de kendi HTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla devam ettiği daha geniş çaplı yürüttüğü bir soruşturma vardı. Bu beklenen bir şeydi ve devamı gelecek. Bu bir son değil.

ERDEN TİMUR DA GÖZALTINDA

Burada önemli olan geçmiş yıllarda Galatasaray'da önemli başarılara imza atmış sayın Erden Timur'un da gözaltına alınması... Sayın Erden Timur'la ilgili hesap kayıtlarındaki 6222 sayılı kanunun 11. maddesine muhalefetten bir gözaltı kararı var. Bu olay bugünün gündemi olacaktır.

"KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇIYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA"

Futbol ailesi için sürpriz olan konu ise 26 Ekim 2024'te İstanbul'da oynanan ve deplasman takımın Samsunspor galibiyetiyle sonuçlanan Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili 6 ismin gözaltına alınması...