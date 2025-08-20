Habertürk
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor: Samsun'da dev ekranlar kurulacak!

        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor: Samsun'da dev ekranlar kurulacak!

        Futbol kalbi HT Spor'da atmaya devam ediyor. Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geleceği mücadele Samsun'da dev ekranlarda izlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:03
        Samsun'da HT Spor coşkusu yaşanacak!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da! Haberi Görüntüle

        Samsunspor, Avrupa Ligi için sahaya ayak basıyor. Tarihi yürüyüşün heyecanı HT Spor'da yaşanacak. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, yeni bir tarih yazmak için UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

        Temsilcimizin play-off turunda Panathinaikos ile oynayacağı her iki maç da HT Spor ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

        Karadeniz ekibinin, Yunanistan'daki ilk sınavı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

        Rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        SAMSUN'DA DEV EKRANLAR KURULACAK

        Panathinaikos ile Samsunspor'un karşılaşacağı ilk mücadele Samsun'da dev ekranlardan takip edilecek. Samsun'un tüm ilçelerinde canlı olarak yayınlanacak mücadelede futbolseverler HT Spor ekranlarına kilitlenecek.

        HT SPOR FREKANSLARI

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

