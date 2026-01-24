Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan 31. saniyede tarihi gol! - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara'dan 31. saniyede tarihi gol!

        Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçının 31. saniyesinde attığı golle sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde en hızlı 4. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 22:09 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sara'dan 31. saniyede tarihi gol!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara tarihe geçti.

        Müsabakanın 31. saniyesinde İlkay Gündoğan’ın topuk pasında topu alan Sara, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü kaydetti.

        Galatasaray’ın lig tarihinde en hızlı golünü Göztepe maçının 18. saniyesinde Vedat İnceefe atmıştı. Mbaye Diagne, Gençlerbirliği mücadelesinin 27. saniyesinde, Younes Belhanda da Yeni Malatyaspor müsabakasının 30. saniyesinde gol sevinci yaşamıştı.

        Gabriel Sara'nın 31. saniyedeki gol vuruşu.
        Gabriel Sara'nın 31. saniyedeki gol vuruşu.

        BU SEZONKİ 4. GOLÜ

        Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.

        Maça 11’de başlayan Gabreil Sara, 90 dakikada sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyeye sevk edildi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!