Gabriel Sara: Dünya Kupası finali gibi
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, Brezilya basınına Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ülkesinden Globo'ya Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Sara'nın sözleri...
"BİZİM İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI"
"Buradaki rekabet gerçekten olağanüstü. Güçlü bir futbol kültürüne sahip ve buna alışkın bizim gibi Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum."
"GARDIMIZI İNDİREMEYİZ"
"Türkiye'de şampiyonluklar küçük detaylara göre belirleniyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Ligde küçük bir avantajımız var ama dikkatsiz davranma lüksümüz yok, gardımızı indiremeyiz!"
"DÜNYA KUPASI FİNALİ GİBİ"
"Son olaylar nedeniyle bile Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi Dünya Kupası finali gibi görülüyor. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz."
FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında oynanan maçta fileleri havalandıran Sara'nın, bugün (pazartesi) de derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.