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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Dünya Kupası finali gibi - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara: Dünya Kupası finali gibi

        Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, Brezilya basınına Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:34
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        Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ülkesinden Globo'ya Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Sara'nın sözleri...

        2

        "BİZİM İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI"

        "Buradaki rekabet gerçekten olağanüstü. Güçlü bir futbol kültürüne sahip ve buna alışkın bizim gibi Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum."

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        "GARDIMIZI İNDİREMEYİZ"

        "Türkiye'de şampiyonluklar küçük detaylara göre belirleniyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Ligde küçük bir avantajımız var ama dikkatsiz davranma lüksümüz yok, gardımızı indiremeyiz!"

        4

        "DÜNYA KUPASI FİNALİ GİBİ"

        "Son olaylar nedeniyle bile Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi Dünya Kupası finali gibi görülüyor. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz."

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        FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI

        Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında oynanan maçta fileleri havalandıran Sara'nın, bugün (pazartesi) de derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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