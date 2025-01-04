Gabriel Sara: Her sene Ocak'ta saçımı değiştiririm

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, galibiyeti değerlendirdi.

"HER SENE OCAK'TA DEĞİŞTİRİRİM"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum." dedi.

Yeni saç stiliyle ilgili de konuşan Sara, "Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. İyi bir başlangıç oldu. Maç sonu üçlü çektirmiştim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.