Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Gaddar dizi konusu ve oyuncuları: FOX TV Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

        Gaddar dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi? FOX TV yeni dizisi Gaddar oyuncuları kimler?

        Gaddar dizi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisi, uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. İşte, Gaddar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ay Yapım’ın başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturan yeni dizisi Gaddar 19 Ocak Cuma akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. İşte Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları...

        2

        GADDAR DİZİ OYUNCULARI

        Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı dizi; Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturuyor.

        3

        GADDAR DİZİSİ KONUSU

        Dağhan üç çocuklu bir ailenin en büyüğü... Ailesiyle, orta halli bir mahallede mütevazı bir hayat sürmüş. Kendini bildi bileli tek gayesi ailesine yardım etmek ve onları mutlu etmek olmuş. Kendi hayatını, sevdiği kadınla evlenmeyi dahi onlar için ertelemek zorunda kalmış. Bir gün babasıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonrası Dağhan askere gitmeye karar veriyor. Görevini tamamlayıp dönmek üzereyken sevgilisi Aydan’ın kendisinden habersiz bir güzellik yarışmasına katıldığını öğreniyor. Öfkesine hakim olamayıp Aydan’dan ayrılıyor, tezkere bırakıp özel harekata katılıyor.

        4

        Yaşadığı bazı travmatik olaylar sonrası biraz kafa izni yapmak için memlekete dönüyor. Ama hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamıyor. Ayrı olduğu sevgilisi Aydan ortadan kaybolmuş. Onunla öyle tutkulu bir aşkları var ki ayrıyken bile tam ayrı değiller, bu yüzden onu bulamamak çok koyuyor Dağhan’a... Ailesi dağılmış... Kız kardeşinin adamın biriyle kaçtığını öğreniyor, erkek kardeşi okulu bırakıp pis işlere bulaşmış, babası ve annesi küs. Evi ayakta tutan oymuş meğer, o gidince her şey dağılmış. Mahallede de işler eskisi gibi değil, kötü kötü tipler sarmış ortalığı, eski arkadaşları çeşitli yasa dışı işlere girmiş. Parayı bulan “Bey” olmuş, kimse değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor.

        5

        Böyle kaotik bir ortamda bir de Müdür denen tip çıkıyor ortaya. Dağhan’a bir iş teklif ediyor. “Tetikçilik”. Dağhan şiddetle reddediyor. Ama en yakın arkadaşı Samet’i korumaya çalışırken kendini belanın tam ortasında buluyor. Sevdiklerini bu beladan uzak tutmak için acımasız olması gerektiğini fark ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var