Gain nedir? Gain Medya kimin? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Daha önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı video ile sosyal medyaya damgasını vuran Gain Turkey bu kez Gaye Su Akyol'un seslendirdiği "İstikrarlı Hayal Hakikattir" adlı şarkısıyla beraber sahilden insan manzaralarının yer aldığı reklam en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte, Gain hakkında detaylar haberimizde...

GAİN MEDYA NEDİR?

GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını GAIN'de bulmak mümkün.

GAİN TURKEY KİMİN?

Gain Turkey'in sahibi, Filli Boya'nın eski sahibi Gözde Akpınar'dır.

GAİN TURKEY'İN SAHİBİ GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Filli Boya'nın kurucusu Celal Akpınar'dır. İstanbul'da Saint Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesiİşletme-İktisat Bölümü'nde tamamladı. Eşzamanlı olarak, Bilgi Üniversitesi'nin sunduğu bir imkânla aynı bölümü İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde de tamamladı.

Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi'nde çalışmaya başladı ve babasının 2005 yılındaki vefatına kadar birlikte 1,5 yıl çalışma imkânı buldu. Babası Celal Akpınar 2005 yılında kanser yüzünden vefat ettiğinde 25 yaşında olan Gözde Akpınar, şirketin yönetimini hemen devralmadı. Şubat 2008'de ilk kez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Gözde Akpınar, şirketin başına geçtiği günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. 2015 yılında Filli Boya Bilim Kampı projesini hayata geçirdi. 2016 yılında ise Filli Kadın Ustalar adlı proje ile kadınların erkek işi olarak görülen boya sektöründe yer almaları için farklı şehirlerde boyacılık kursları düzenledi

Filli Boya'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Anca Beraber Kanca Beraber" isimli reklamında Atatürk vurgusu ve "Burası Türkiye. Özgürüz biz. Özgür insanlarız" söylemi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı.