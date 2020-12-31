Gain reklamı sosyal medyanın bir numaralı gündem maddelerinden biri oldu. Günlük hayatımızın neredeyse tamamının sosyal medyaya taşındığı günümüzde dijital medya platformlarına bir yenisi eklendi. Gain nedir, ne anlama geliyor?

GAİN NEDİR?

GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını GAIN'de bulmak mümkün.

GAYE SU AKYOL İSTİKRARLI HAYAL HAKİKATTİR ŞARKI SÖZLERİ

Gain uygulamasının reklamında Gaye Su Akyol'un söylediği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısı yer alıyor.

Of bu ne biçim hayat, bu nasıl bi' kafa

Yatırır adamı hop falakaya

Dere gibi akar, dertte yüzeriz

Uçuyoruz evet çünkü güzeliz

İstikrarlı hayal hakikattir

Ölüm var mı yoksa bi rüya mı

Derdim derdine ortak olsun

Aşk şarabın düşle dolsun

Al sazım anlat, ben yoruldum

Sığamadım, her yerden kovuldum

Denize yakışan martı gibiyiz

Nereye eserse oraya gideriz

İstikrarlı hayal hakikattir

Ölüm var ve bu bi rüyadır

Derdim derdine ortak olsun…