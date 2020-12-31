Gain reklamı sosyal medyanın bir numaralı gündem maddelerinden biri oldu. Günlük hayatımızın neredeyse tamamının sosyal medyaya taşındığı günümüzde dijital medya platformlarına bir yenisi eklendi. Gain nedir, ne anlama geliyor?
GAİN NEDİR?
GAIN, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını GAIN'de bulmak mümkün.
GAYE SU AKYOL İSTİKRARLI HAYAL HAKİKATTİR ŞARKI SÖZLERİ
Gain uygulamasının reklamında Gaye Su Akyol'un söylediği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısı yer alıyor.
Of bu ne biçim hayat, bu nasıl bi' kafa
Yatırır adamı hop falakaya
Dere gibi akar, dertte yüzeriz
Uçuyoruz evet çünkü güzeliz
İstikrarlı hayal hakikattir
Ölüm var mı yoksa bi rüya mı
Derdim derdine ortak olsun
Aşk şarabın düşle dolsun
Al sazım anlat, ben yoruldum
Sığamadım, her yerden kovuldum
Denize yakışan martı gibiyiz
Nereye eserse oraya gideriz
İstikrarlı hayal hakikattir
Ölüm var ve bu bi rüyadır
Derdim derdine ortak olsun…
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